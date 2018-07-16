София, 16 июля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Новый, 36-й по счёту, контингент болгарских военнослужащих в Афганистане в составе 160 человек приступил к выполнению задач в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка», передаёт 16 июля «Болгарское национальное радио».

U.S. Air Force Болгарские солдаты на учениях

В состав контингента вошли национальный элемент, рота охраны, команда консультантов и штабные офицеры.

Уточняется, что болгарские военнослужащие будут задействованы главным образом в обеспечении работы контрольно-пропускных пунктов в районе аэропорта Кандагара, а также в обучении, консультировании и оказании методической помощи формированиям Афганской национальной армии.

Как сообщало ИА REGNUM, болгарский воинский контингент присоединился к Международным силам содействия в Афганистане под руководством НАТО в 2002 году. Первоначально от Болгарии были направлены 32 военнослужащих, однако постепенно численность болгарского контингента увеличилась почти в 20 раз.

Ожидалось, что в 2013 году Болгария начнёт вывод своих войск из Афганистана, однако позднее стало известно, что болгарское военное присутствие в стране может продлиться ещё как минимум до 2021 года.

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