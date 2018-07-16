Белград, 16 июля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Косово было и навсегда останется частью Сербии для Пекина, заявил посол Китая в Белграде Ли Манчан в интервью изданию Srpski Telegraf.

PANONIAN Косово

Посол напомнил, что на протяжении всей истории отношений с Сербией, Китай никогда не выступал на стороне ее противников, даже в самый тяжелый период международных санкций и бомбардировок НАТО в конце 90-х. Китай, будучи постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), не признает одностороннюю независимость Косово.

По словам Манчана, вопрос с Косово должен быть решен на основе резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, принятой в июне 1992 года и в соответствии с международными договорами.

«Никто никогда не допустит, чтобы на земле Сербии произошло что-либо вопреки интересам Китая. Никогда и никто. Оба народа любят друг друга, и оба правительства проводят дружескую политику», — сказал он.

Напомним, Косово объявило о своей независимости в феврале 2008 года. Независимость Косово не признали Россия, Китай, Индия, Ирак, Иран, Сирия, большинство стран Латинской Америки и СНГ, ряд африканских государств и другие страны.