Рузаевка, Мордовия, 16 июля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. В мордовской Рузаевке годовалая девочка, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна третьего этажа. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Мордовии.

Окна

В настоящее время ребенок госпитализирован с различными травмами, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В ведомстве подчеркнули, что падение из окон — одна из главных причин детской смертности и травматизма. В Управлении призывают не оставлять детей без присмотра и установить на окна блокираторы.

В ведомстве уточнили, что для сообщений о любых фактах, когда дети находятся в опасности и трудной жизненной ситуации, работает телефонная линия «Ребенок в опасности».