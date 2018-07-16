Белград, 16 июля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко до конца 2018 года посетит с официальным визитом Сербию, сообщил белорусский посол в Белграде Валерий Брылёв.

Mil.ru Истребители-бомбардировщики МиГ-29

По его словам, к предстоящему визиту готовится «серьёзная экономическая программа», и белорусский лидер отправится в Белград, когда работа над ней будет завершена.

По сообщениям сербских СМИ, в рамках визита Александра Лукашенко состоится передача Сербии четырёх истребителей МиГ-29. Таким образом, республика будет располагать уже 14 истребителями данного типа.

Белорусский посол напомнил, что в Сербии действуют сборочные производства белорусских тракторов и автобусов, и сообщил, что в настоящее время стороны также прорабатывают вопрос о создании сборочного производства комбайнов. Кроме этого, Минск и Белград обсуждают открытие взаимных торговых домов.

Напомним, в конце марта состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и Сербии Александра Лукашенко и Александра Вучича. Как сообщали пресс-службы двух лидеров, стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе пути увеличения товарооборота. Белорусский президент принял приглашение своего коллеги посетить с визитом Сербию. Данный визит станет первым с 2014 года.

В апреле министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил журналистам, что Минск безвозмездно передаст Белграду четыре истребителя МиГ-29 в рамках военно-технической помощи. Он уточнил, что полученные самолёты будут отремонтированы и модернизированы по той же схеме, что и шесть МиГ-29, которые Сербии ранее передала Россия.

Таким образом, в ближайшем будущем Сербия будет иметь целую эскадрилью из истребителей МиГ-29, что сделает военно-воздушные силы республики сильнейшими в регионе, отметил министр.

Добавим, что в течение последнего года в СМИ также регулярно появляется информация о планах Белграда закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-300 у России или у Белоруссии, однако официально эти данные не подтверждались.

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