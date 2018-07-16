Архангельск, 17 июля, 2018, 01:11 — ИА Регнум. Единственное свинцово-цинковое месторождение во всем Северо-Западном федеральном округе находится на острове Южный архипелага Новая Земля. В чем причина того, что месторождение Павловское открыто еще в 2001 году, однако готовится к разработке только сейчас, и каковы особенности этого проекта, обсудил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Михаил Григорьев, директор консультационной компании «Гекон».

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По мнению эксперта, отчет не следует вести с 2001 года, так как для ввода месторождения в разработку оно должно быть достаточно разведано, и его запасы в нынешнем объеме были утверждены только в 2016 году. Кроме того, прежние владельцы «Первой горнорудной компании» не получили лицензию на разработку месторождения, реализация проекта стала оформляться в 2012-м, с приобретением ОАО «Атомредметзолото» (дочкой Росатома) 99,5% акций. Лицензия на разработку действует с 2016 до 2034 года, и, по словам компании, на отработку карьеров потребуется от 11 до 14 лет.

Предполагается, что производимый с 2023 года концентрат будет поставляться большей частью на международный рынок, причем свинцовый концентрат — преимущественно в Китай (47 000 тонн), а цинковый — преимущественно в Евросоюз (170 000 тонн). До 50 000 тонн свинцового концентрата планируется поставлять на внутренний рынок. Для этого должен будет использоваться порт Архангельск, однако он является замерзающим, — значит ли это, что исполнение проекта потребует судов ледового класса? И каково слабое место транспортной схемы проекта?

Читайте беседу полностью: Росатом пришел за ресурсами Новой Земли: интервью

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