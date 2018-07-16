Калуга, 16 июля, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Предприятия оборонной промышленности, а также производства электрооборудования, машин и оборудования Калужской области за шесть месяцев 2018 года продемонстрировали слабую динамику. Основные причины проблем — это снижение объёма заказов и уменьшение спроса. Об этом 16 июля заявил на заседании регионального правительства глава министерства экономического развития области Илья Веселов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На заседании регионального кабинета министров.

Говоря о результатах развития промышленного сектора экономики области за первое полугодие 2018 года, калужский министр напомнил, что объём промышленного производства с января по июнь составил 358 млрд рублей. По большинству видов продукции наблюдается прирост, прежде всего, в производстве автомобилей и автокомпонентов, железнодорожной техники, стройматериалов, бытовой электроники, химических веществ, кормов для животных и в производстве компьютеров.

«По итогам года мы ожидаем прирост промышленного производства на уровне 4%, что соответствует прогнозным данным», — заявил Илья Веселов.

По его словам, оборот малых предприятий достиг 23,9 млрд рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 107%.

По мнению калужского министра, ситуация с падением спроса на продукцию ВПК региона должна нормализоваться к концу 2018 года в связи увеличением количества заключенных контрактов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поддержал необходимость существенного увеличения в ОПК доли гражданской продукции. Для этого, по его мнению, предприятия должны решить «коренную проблему»: обеспечить условия для снижения ее себестоимости за счет оптимизации затрат на производство, а также отказаться от недостаточно востребованных площадей и оборудования.

Глава калужского региона предложил предприятиям кооперироваться для решения общих технических задач, а также создавать центры компетенций, которые выполняли бы заказы одновременно для нескольких заводов.

Ранее Анатолий Артамонов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что регион принимает активное участие в укреплении обороноспособности России.