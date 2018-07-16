Санкт-Петербург, 16 июля, 2018, 15:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге установилась по-настоящему жаркая июльская погода. В настоящее время температура воздуха в Северной столице составляет 30,6 градуса. ГУ МЧС по региону предупреждает об опасностях сильной жары.

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулочный корабль на Мойке

Во вторник, 17 июля, по прогнозу Гидрометцентра, воздух прогреется днем до 31 градуса. Ночью +16…+18 градусов. Осадков не ожидается, ветер северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный.

30-градусная жара сохранится и 18 июля. И лишь с четверга, 19 июля, начнется едва заметное ослабление жары до +26…+28 градусов в дневное время. В тот же день местами возможен кратковременный дождь.

Жара позволила заметно прогреться городским водоемам.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воды в Неве составляет +15°С, в Финском заливе (курортная зона) +19…+22°С.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу просят горожан и гостей города соблюдать осторожность в связи с очень жаркой погодой, не находиться долго под солнцем, носить легкую одежду и потреблять достаточное количество жидкости.

Кроме того, спасатели просят не купаться в городских водоемах. «За последние несколько дней исключительно благодаря бдительности граждан и своевременной помощи удалось предотвратить гибель на воде четырех человек», — отметили в ведомстве. Однако двое человек все-таки погибли — в Неве и в Финском заливе.