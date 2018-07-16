Зной в Петербурге достигнет 31 градуса
Санкт-Петербург, 16 июля, 2018, 15:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге установилась по-настоящему жаркая июльская погода. В настоящее время температура воздуха в Северной столице составляет 30,6 градуса. ГУ МЧС по региону предупреждает об опасностях сильной жары.
Во вторник, 17 июля, по прогнозу Гидрометцентра, воздух прогреется днем до 31 градуса. Ночью +16…+18 градусов. Осадков не ожидается, ветер северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный.
30-градусная жара сохранится и 18 июля. И лишь с четверга, 19 июля, начнется едва заметное ослабление жары до +26…+28 градусов в дневное время. В тот же день местами возможен кратковременный дождь.
Жара позволила заметно прогреться городским водоемам.
По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воды в Неве составляет +15°С, в Финском заливе (курортная зона) +19…+22°С.
В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу просят горожан и гостей города соблюдать осторожность в связи с очень жаркой погодой, не находиться долго под солнцем, носить легкую одежду и потреблять достаточное количество жидкости.
Кроме того, спасатели просят не купаться в городских водоемах. «За последние несколько дней исключительно благодаря бдительности граждан и своевременной помощи удалось предотвратить гибель на воде четырех человек», — отметили в ведомстве. Однако двое человек все-таки погибли — в Неве и в Финском заливе.