Ярославль, 16 июля, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В деревне Боровая Ярославской области прошёл слёт молодых семей «Семейный портал». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского муниципального района.

Администрация Ярославского района Слет «Семейный портал»

Слёт, в котором приняли участие команды из Ярославля, Ярославского и Гаврилов-Ямского районов, в этом году прошел в десятый раз. Он был посвящен 100-летию комсомола. Слёт открылся с торжественного пионерского шествия.

В течение двух дней дети и их родители участвовали в спортивных, туристических и творческих состязаниях. В их числе были пионербол, «взятие города», туристическая полоса. В рамках военизированной игры «Зарница» участники слета стреляли, оказывали первую помощь и собирали автомат Калашникова. Также на слете была обширная программа для детей, включающая в себя мастер-классы и различные игры.

Все призовые места взяли хозяева слета. Лучшей стала команда Кузнечихинского сельского поселения. Второе место заняла команда Карабихского сельского поселения, а третье — сборная команда Ярославского муниципального района.