Москва, 16 июля, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду уточнил количество регионов, поддержавших повышение пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

В ряде СМИ распространяются сведения, согласно которым 77 регионов высказали позицию. Однако, по данным комитета, по состоянию на 16 июля 2018 года лишь 60% регионов официально выразили консолидированное мнение, то есть положительный отзыв получен и от главы субъекта РФ, и от законодательного собрания данного субъекта.

Из 77 регионов действительно получены документы, однако это позиции либо глав регионов, либо законодательных собраний, либо обеих ветвей власти. Сбор отзывов продолжится до 17 июля. В настоящее время аппарат комитета проверяет и обобщает эту информацию, однако говорить о том, что 77 регионов уже высказали консолидированную позицию, на данный момент некорректно.