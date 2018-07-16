Санкт-Петербург, 16 июля, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Петербург признан одним из лучших городов — организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года, а подготовка к этому событию помогла развитию городской инфраструктуры. Об этом заявил 16 июля губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Беговая» в Петербурге

Напомним, в Северной столице состоялось семь игр ЧМ, в том числе один полуфинал и матч за третье место. Стадион «Санкт-Петербург» стал первым по посещаемости игр чемпионата.

«Подготовка к чемпионату стала мощным стимулом для развития городской инфраструктуры», — заявил Полтавченко.

Губернатор напомнил, что в преддверии мундиаля были открыты две новые станции метро — «Беговая» и «Новокрестовская», построены пешеходный Яхтенный мост и мост Бетанкура, а также транспортная развязка на Пулковском шоссе.

«Всё инфраструктурное наследие чемпионата будет долгие годы радовать петербуржцев и наших гостей», — уверен губернатор Петербурга.

Полтавченко поблагодарил инженеров и строителей, представителей исполнительных органов власти, сотрудников правоохранительных структур, МЧС, Росгвардии, общественных, волонтерских организаций за работу по подготовке и проведению игр ЧМ в Петербурге.

Он также высказал надежду, что «побывавшие у нас болельщики из разных стран мира вновь посетят город на Неве, чтобы полюбоваться его красотой».

Добавим, семь матчей ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге с 15 июня по 14 июля увидели 448 тысяч 606 зрителей, в среднем 64 тысячи 86 зрителей за матч. По общей посещаемости Санкт-Петербург стал вторым среди городов — организаторов ЧМ-2018 после Москвы.

Напомним, что в 2020 году Санкт-Петербург — единственный из городов России — примет четыре матча чемпионата Европы по футболу, который пройдет сразу в нескольких странах континента.