Ярославль, 16 июля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Всероссийский фестиваль «Техника путешествий: ТехноTravel-2018» пройдет на аэродроме Левцово под Ярославлем 4−5 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы.

Группа фестиваля «Вконтакте» ТехноTravel-2017

На фестивале можно будет увидеть и испытать разного рода технику для путешествий. Гостей ждет авиашоу, гонки дронов, тест-драйвы автомобильной техники и встречи с путешественниками.

Основной темой ТехноTravel-2018 станут великие путешествия: покорение космоса, трансатлантический перелет женщины на самолете, кругосветный полет на вертолетах и т.д.

На «ТехноTravel» будут работать несколько площадок: «Вертолетные кругосветки», «Герои воздушного океана» «Северные бродяги» (путешествия на автомобилях), а также площадки, посвященные водному туризму и виртуальным путешествиям в космос.

Вкусной и полезной площадкой для гостей фестиваля станет «Пора путешествовать по России». Здесь можно будет послушать и продегустировать костромские «Сырные истории», представленные недавно открывшимся туристическим комплексом «Вокзалъ «Кострома Сырная».

На этой же площадке участники и гости фестиваля в мобильном офисе Паспортного стола Золотого кольца России смогут получить паспорт туриста Золотого кольца. Это позволит не только отправить из Левцово сувенирные открытки и принять участие в дегустациях, но и путешествовать в будущем по городам Золотого кольца на льготных условиях.

Вечером гостей фестиваля ждут музыкальная программа и песни у костра под открытым небом. В 2018 году фестиваль планирует принять более 15 000 гостей из Ярославской, Костромской, Ивановской, Вологодской и других областей России.