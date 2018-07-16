Екатеринбург, 16 июля, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Палаточный городок в центре Екатеринбурга уже за первый день принял порядка 200 паломников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Ekaterinburg-eparhia.ru Палаточный городок

На Урал приехали паломники из Казахстана, с Украины, а также из многих городов России, среди которых Москва, Симферополь, Севастополь, Благовещенск и другие.

Палаточный городок сможет приютить две-три тысячи человек. Закроется он в 12:00 по местному времени 17 июля.

Напомним, на Урале сейчас проходят «Царские дни». А в ночь на 17 июля патриарх Кирилл проведёт здесь богослужение и затем возглавит крестный ход до Ганиной ямы.