Вена, 16 июля, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Генеральный секретарь «Австрийской партии свободы» Кристиан Хафенекер поддержал своего коллегу Харальда Вилимски, призвавшего главу Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера уйти в отставку из-за проблем с алкоголем. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции Ö1 16 июля.

Kremlin.ru Жан-Клод Юнкер

Речь зашла о странном поведении Юнкера на саммите НАТО, которое Еврокомиссия объяснила ишиатической болью. Хафенекер усомнился, что Брюссель сказал правду.

«Если бы у меня была ишиатическая боль — а со мной она случалась — я стоял бы скрючившись от боли в уголке, а не шатался бы по окрестностям, пытаясь вступить с диалог с главами государств, занимался бы собой», — сказал политик.

Хафенекер считает неуместными требования представителей Еврокомиссии, которые призвали Харальда Вилимски принести извинения за жесткую критику в адрес Юнкера. Вилимски заявил 13 июля, что «кое-что читал о симптомах ишиатической боли», а Жан-Клод Юнкер, явившийся пьяным на саммит НАТО, должен уйти в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент получил огласку 12 июля. В сети распространились видеокадры, на которых глава Еврокомиссии 63-летний Юнкер идет нетвердой походкой, не может самостоятельно взойти по ступенькам подиума, и в итоге его подхватывают участники саммита.