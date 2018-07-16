Москва, 16 июля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Слова главы организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского о том, что молодые люди призывного возраста (даже те, кто по состоянию здоровья ограниченно годен к военной службе) не стремятся уклониться от армии, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил и заместитель председателя профсоюза военнослужащих Московской области Игорь Мохов.

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«Да, отношение меняется в лучшую сторону, и молодёжь понимать начала, что армия у нас сильная, форма красивая и удобная, служба повышает личную самооценку и девочкам нравятся мужчины, а не хлюпики. Да и войны, как в Чечне, нет. А в Сирию только добровольцев отправляют», — подчеркнул Игорь Мохов.

Напомним, ранее о наблюдаемом более позитивном отношении новобранцев к армии корреспонденту ИА REGNUM сообщили и в общероссийской организации ветеранов Вооруженных сил РФ.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, подводя итоги призывной кампании, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский обратил внимание на желание большинства молодых людей не уклониться, а пройти военную службу. Причём это касается даже тех, кто в соответствии с законом № 444-ФЗ, после медицинского освидетельствования может быть призван на военную службу.

Всего, по словам генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского, в ходе весеннего призыва — 2018 в Вооруженные силы РФ отправились 128 тысяч человек.