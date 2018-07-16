Волгоград, 16 июля, 2018, 13:48 — ИА Регнум. В Волгограде, где 15 июля был введен режим ЧС из-за ливней, дожди в ближайшие дни не прекратятся. Как сообщили специалисты Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16−19 июля в городе ожидаются осадки.

Дождь

Сильный дождь должен пройти в городе в ночь на 17 июля. Грозы прогнозируются и в последующие дни, но дожди уже должны быть кратковременными. Кроме того, синоптики прогнозируют, что грозы будут сопровождаться порывами ветра до 20 м/сек.

ИА REGNUM напоминает, что 15 июля в Волгограде был введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось, что за несколько часов на город вылился объем воды, который в 1,5 раза превысил месячную норму. Из-за погодных условий пострадал стадион «Волгоград-арена».