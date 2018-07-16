Москва, 16 июля, 2018, 13:42 — ИА Регнум. За время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года правоохранительные органы пресекли более десятка попыток незаконно пересечь государственную границу. Об этом сегодня, 16 июля, журналистам сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

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По его словам, среди нарушителей — граждане Кении, Марокко, Туниса, Судана, Сенегала, Ганы, Нигерии и других африканских государств. Через Калининградскую, Мурманскую и Ленинградскую области они пытались по паспорту болельщика проникнуть на территорию западных государств.

Всего было задержано 24 иностранца. Все они будут выдворены на родину в ближайшее время.

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Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля. Ни одного крупного происшествия в дни проведения мирового первенства российские правоохранительные органы не допустили. Было задействовано 55 спецслужб и правоохранительных органов из 34 государств.