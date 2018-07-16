Москва, 16 июля, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Новая торговая неделя открылась укреплением российского рубля. По состоянию на 10:15 утра 16 июля российская валюта росла к доллару на 0,3% и к евро на 0,2%. В паре с американской валютой рубль торговался на отметке 62,37, в паре с европейской — на отметке 72,93. Об этом 16 июля сообщила Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

"Котировки нефти, по сути, так и не восстановились после провала прошлой недели: с пятницы баррель Brent прибавил в цене примерно доллар и сейчас торгуется на отметке 74,9. Такой уровень нефтяных цен нельзя назвать низким, однако от недавних максимумов нефть отошла. С середины прошлой недели «черное золото» подешевело примерно на 5,5%. При этом важно, что рубль не отреагировал на негативную динамику нефти: на фоне существенного снижения нефтяных котировок российская валюта укреплялась. На первый план для рубля вновь вышли геополитические факторы.

Сегодня в Хельсинки пройдет встреча Путина и Трампа, и именно это обстоятельство толкает рубль вверх в последние дни. Инвесторы рассчитывают на потепление в отношении двух стран. Трудно предположить, оправдаются их ожидания или нет, однако именно этот фактор обещает стать ключевым для рубля на этой неделе.

Если рынки позитивно расценят итоги встречи, российская валюта может все так же продолжать игнорировать подешевевшую нефть. В противном случае рубль окажется под давлением сразу двух факторов — геополитического и нефтяного. Инвесторы должны быть готовы к любой волатильности. Диапазон колебаний курса рубля к доллару и евро может оказаться весьма широким», — отметила эксперт.