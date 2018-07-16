Киев, 16 июля, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак прогнозирует, что сегодня, 16 июля, в Хельсинки на встрече президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным не будет принято серьезных решений. Об этом Грымчак заявил 16 июля в эфире телеканала «112 Украина», комментируя последствия для Украины от встречи президентов США и РФ.

President.gov.ua Петр Порошенко и Дональд Трамп

«Сегодня не будет принято серьезных решений. Переживать относительно того, что Трамп может сделать какие-то уступки Путину, не вижу никаких оснований. В отличие от Путина Трамп является лидером США, но не является «царем». Он не может в одностороннем порядке принимать решения, условно говоря, признать Крым российским. Согласно американским законам, которые были приняты, Крым — украинский, и за это наложены санкции. Своим желанием он даже снять их не может», — пояснил Грымчак.

Он допускает, что Трамп может пойти на некие уступки в переговорах с Путиным.

«Уступки возможны, но я не понимаю, что сегодня Трамп может предложить Путину. По большому счету, Путин выполнил одну из своих внешнеполитических задач. В 2014 году он начинал и хотел вести переговоры именно с президентом США, деля мир пополам, как это было в Ялте. Переговоров он добился, а вот делить мир — вряд ли. У нас в сознании есть мнение, что встречаются два человека, которые решают судьбу мира. Ни Путин с его менее чем 1% ВВП, ни Трамп у которого есть Конгресс и Сенат, которые его сдерживают в возможных его искренних желаниях, не будут решать долю мира. Это маловероятно», — добавил Грымчак.

По его словам, если Трамп признает Крым российским, его позицию не воспримут ни украинское, ни мировое сообщество.

«Как я понимаю, встреча Порошенко с Трампом произошла… Тот же представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер перед тем как согласовывать вопросы с Москвой, сначала едет в Киев и проводит переговоры. Также и перед встречей с Путиным Трамп встретился с нашим президентом. Какие-то позиции были согласованы. Даже Трампу надо показывать, что есть такие линии, за которые Украина не пойдет. Мы сегодня являемся страной, которая отбивается от военной агрессии. Украинское и мировое сообщество не воспримет, если Трамп предложит признать Крым российским. Относительно этого я бы сегодня не переживал», — рассказал Грымчак.

Он также прогнозирует, что Киеву удастся на своих условиях ввести миротворческий контингент на восток Украины.

«Миротворцы на востоке Украины обязательно появятся и появятся они в том виде, в котором видим мы — временная переходная миротворческая администрация и полицейская, военная миссия на всей территории ОРДЛО с контролем границы. Эта позиция Украины поддерживается всеми, в том числе и США», — подытожил Грымчак.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Финляндии президенты США Трамп и России Путин проведут двусторонние переговоры. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вести переговоры с Россией по поводу возвращения Крыма абсолютно бесперспективно.