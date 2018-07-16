Самара, 16 июля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» прекратит производство LADA Priora уже в июле 2018 года, ранее появившаяся в сети информация о том, что компания будет выпускать модель ещё на протяжении 1,5 лет не соответствует действительности. Об этом 16 июля сообщили «Автовести».

Sergey Rodovnichenko Авттомобиль LADA Priora

Последний кузов Priora был передан в цех окраски 13 июля 2018 года. Фотография с ним появилась в сети. На ней показан украшенный воздушными шариками кузов с надписью «последний». Что касается документа одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который был ранее выложен на сайте Росстандарта, то выяснилось, что его появление в системе было ошибкой. Издание отмечает, что новые экземпляры LADA Priora, скорее всего, можно будет приобрести еще до конца 2018 года благодаря созданном «АвтоВАЗом» запасу.

Напомним, о том, что «АвтоВАЗ» прекращает выпуск модели Priora ИА REGNUM сообщило в мае 2018 года. Тогда компания разослала дилерам производственные планы на июль 2018 года, в которых данная модель уже не значилась.