Киев, 16 июля, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Украине, чтобы соответствовать военным стандартам НАТО нужно внедрить хотя бы 2/3 натовских стандартов (STANAG). Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Игар Тышкевич, комментируя инициативу президента Украины Петра Порошенко закрепить в Конституции курс Украины в НАТО.

Цитата из м/ф «Жил-был пес». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Всплакнул

«Есть сайт «электронная библиотека НАТО». Там есть раздел «Standardization Agreements» (соглашение о стандартах) в котором содержится 1 652 документа, из которых 860 точно — это жесткие стандарты. Никто не требует выполнения всех стандартов, но хотя бы 2/3 должны выполняться. Потому что некоторые восточноевропейские страны до сих пор не применяют STANAG относительно калибров вооружения, пользуясь советским вооружением».

По его словам, Украине достаточно внедрить 600 стандартов, чтобы формально соответствовать стандартам НАТО.

«Таким образом, Украине, чтобы соответствовать стандартам НАТО хотя бы с формальной точки зрения, если отбросить политические требования и сосредоточиться только на военных стандартах, необходимо применить 600 стандартов. После этого советую зайти на сайт министерства обороны и посмотреть STANAG. На сайте минобороны гордо говорится, что мы уже имплементировали пять STANAG, над пятью ещё работаем», — добавил Тышкевич.

«Таким образом, на сегодня Украина и минобороны имплементировали от пяти до 25 стандартов НАТО. От одного до пяти STANAG мы имплементируем в год. При требовании 600. Делим 600 на один или пять и получаем, что в лучшем случае 120 лет или 600 лет у нас уйдет на переход к стандартам НАТО. Или мы перестаем говорить и спорить о внесении изменений в Конституцию и начнем менять государство или ждем 120 — 600 лет», — подытожил Тышкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Брюсселе во время совместного заявления с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Порошенко заявил о намерении закрепить в Конституции стремление страны вступить в НАТО. При этом он заверил, что Киев подготовится к вступлению в альянс.

«Я намерен обеспечить трансатлантическую интеграцию, отметить эту цель в Конституции Украины, чтобы никто не мог от этого отступить… Мы не будем спрашивать разрешения ни у кого, стать членом НАТО или нет, потому что мы имеем право», — сказал Порошенко.

Президент также выразил надежду, что альянс поддержит евроатлантические стремления Украины и Грузии.