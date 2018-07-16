Алапаевск, Свердловская область, 16 июля, 2018, 13:51 — ИА Регнум. В свердловском городе Алапаевске патриарх Кирилл освятил храм на месте гибели представителей дома Романовых. Также в городе начал работу музей. Он расположен в Напольной школе, где перед смертью содержались члены дома Романовых.

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Алексей Колчин ИА REGNUM Храм

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх

Алексей Колчин ИА REGNUM С патриархом

Напомним, в эти дни на Урале отмечают 100-летие со дня гибели Романовых. Ключевые мероприятия пройдут в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля. Патриарх Кирилл проведёт богослужение и возглавит крестный ход.

Алексей Колчин ИА REGNUM Музей памяти Романовых

Алексей Колчин ИА REGNUM В музее