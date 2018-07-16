Вашингтон, 16 июля, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Многолетняя «тупая» политика, которую проводили власти США в отношении России, привела к нынешнему кризису в отношениях между двумя странами. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, имея в виду деятельность своего предшественника Барака Обамы на посту главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Банановая кожура

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«Наши отношения с Россией никогда еще не были хуже, чем сейчас, благодаря многим годам глупости и тупости США, а сейчас ещё и охоте на ведьм», — написал Трамп в своем Twitter.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1018738368753078272

Также американский лидер считает, что Обама не придал значения информации от ФБР о вмешательстве России в выборы, потому что надеялся на победу «бесчестной» Хиллари Клинтон, поэтому ничего и не предпринял.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время отношения между Россией и США находятся в серьёзном кризисе. Соединённые Штаты вводят в отношении РФ всё новые пакеты санкций. Кроме того, «из солидарности» с Великобританией по вопросу об инциденте Скрипалей в Солсбери американские власти пошли на высылку 60 российских дипломатов. В январе 2018 года глава МИД Сергей Лавров заявлял о том, что отношения Москвы с Вашингтоном сегодня сложнее, чем «во время холодной войны», назвав нынешний кризис «беспрецедентным».

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