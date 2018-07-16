Президент Ботсваны Мокветси Масиси восхищается Индонезией
Габороне, 16 июля, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в Ботсване, Южная Африка, Салман Аль Фариси заявил, что президент Ботсваны, Мокветси Масиси, восхищается индонезийским плюрализмом, сообщает Antaranews.
«Президент Мокветси Масиси очень впечатлен Индонезией. Несмотря на мусульманское большинство, Индонезия, по-прежнему, поддерживает разнообразие и динамику демократии», — передал слова президента индонезийский посол.
Посол подтвердил приверженность президента Индонезии Джоко Видодо продолжить активизировать двустороннее сотрудничество между Индонезией и Ботсваной.
Салман Аль Фариси заявил, что президент Мокветси Масиси восхищается Индонезией, которая способна сохранить экономический рост более чем на 5% в условиях неопределенной глобальной ситуации.
Президент Мокветси Масиси надеется, что Индонезия будет способствовать укреплению устойчивого развития страны. Он отметил, что сегодня перед Ботсваной стоит основная задача — это борьба с безработицей.
В настоящее время торговый оборот между двумя странами составляет около 350 тыс. долларов США.
Ожидается, что Ботсвана примет участие в ярмарке Trade Expo Indonesia (TEI) в Джакарте, 22−24 октября 2018.