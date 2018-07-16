Габороне, 16 июля, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в Ботсване, Южная Африка, Салман Аль Фариси заявил, что президент Ботсваны, Мокветси Масиси, восхищается индонезийским плюрализмом, сообщает Antaranews.

Official CTBTO Photostream Мокветси Масиси (слева)

«Президент Мокветси Масиси очень впечатлен Индонезией. Несмотря на мусульманское большинство, Индонезия, по-прежнему, поддерживает разнообразие и динамику демократии», — передал слова президента индонезийский посол.

Посол подтвердил приверженность президента Индонезии Джоко Видодо продолжить активизировать двустороннее сотрудничество между Индонезией и Ботсваной.

Салман Аль Фариси заявил, что президент Мокветси Масиси восхищается Индонезией, которая способна сохранить экономический рост более чем на 5% в условиях неопределенной глобальной ситуации.

Президент Мокветси Масиси надеется, что Индонезия будет способствовать укреплению устойчивого развития страны. Он отметил, что сегодня перед Ботсваной стоит основная задача — это борьба с безработицей.

В настоящее время торговый оборот между двумя странами составляет около 350 тыс. долларов США.

Ожидается, что Ботсвана примет участие в ярмарке Trade Expo Indonesia (TEI) в Джакарте, 22−24 октября 2018.