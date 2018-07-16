Ярославль, 16 июля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ярославской области зарегистрировала список партии «Яблоко» на выборах в Ярославскую областную думу, несмотря на решение суда, отменяющее решение комиссии о заверении списка партии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип партии «Яблоко»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, областной суд удовлетворил иск, поданный «Коммунистами России» и ЛДПР. Однако избирательная процедура такова, что оппонентам «Яблока» придется подавать еще один иск, чтобы устранить конкурента.

У нас подходили сроки, в которые мы обязаны зарегистрировать список партии. На тот момент решение суда не вступило в законную силу, и мы обязаны были зарегистрировать «Яблоко». Это решение также может быть обжаловано в суде», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском областном суде, на данный момент второй иск о снятии партии не поступил. В региональном отделении ЛДПР сообщили, что подача иска возможна.

«Завтра истекает срок обжалования решения областного суда. Давайте подождем его результатов. Если решение останется в силе, тогда будем подавать и второй иск», — сказал корреспонденту ИА REGNUM координатор ЯРО ЛДПР Евгений Смирнов.

Таким образом партия «Яблоко» оказалась подвешенной на выборах в Ярославскую областную думу: с одной стороны, кандидаты зарегистрированы и могут вести агитацию, с другой — угроза неучастия списка весьма реальна.