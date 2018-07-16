Ереван, 16 июля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Внеочередное заседание Совета старейшин Еревана, на котором должны были состояться выборы мэра армянской столицы, не состоялось из-за отсутствия кворума.

facebook.com/hayk.marutyan Айк Марутян пишет заявление о вступление в партию

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на заседании присутствовали всего пять депутатов, в их числе все три члена фракции «Страна абрикосов». Именно глава этой фракции Заруи Постанджян была единственным кандидатом на пост мэр Еревана.

Накануне фракция Республиканской партии Армении, имеющая большинство в городском совете, заявила, что не будет выдвигать кандидатов, а также не будет участвовать во внеочередном заседании. Такое же заявление сделала фракция блока «Елк», в который входит также партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Таким образом, согласно закону «О местном самоуправлении города Еревана», правительство Армении должно распустить Совет старейшин Еревана и назначить день внеочередных выборов. Скорее всего, выборы состоятся в сентябре 2018 года.

Комментируя ситуацию в Совете старейшин в Ереване, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что если на внеочередных выборах новый мэр не будет избран, то состоятся внеочередные выборы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Еревана, представитель РПА Тарон Маркарян ушел в отставку 9 июля.

Мэр Еревана — избираемая должность, его выбирает парламент (Совет старейшин). Парламент, в свою очередь, избирается народным голосованием.

Понятно, что после смены власти в Армении в мае 2018 года самый большой шанс выиграть внеочередные выборы имеет партия премьер-министра Армении. Хотя пока официально неизвестно, кого «Гражданский договор» выдвинет в мэры Еревана, но в армянской прессе муссируется имя актёра и продюсера Айка Марутяна, который принимал активное участие в уличных акциях протеста, а также состоит в довольно близких отношениях с Николом Пашиняном. Недавно Марутян вступил в партию «Гражданский договор» и заявил, что впредь будет заниматься политикой.