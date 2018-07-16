Киев, 16 июля, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Украина может стать «разменной монетой» президента США Дональда Трампа на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 16 июля заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Порошенко

«Мы не можем однозначно предусмотреть, что именно он предложит Путину, что может стать результатом этой встречи и о чем будут договариваться. Украина будет только одной из тем. Именно потому она может быть разменной монетой в определенном смысле. Я не думаю, что это будет катастрофическим, но то, что это будет в значительной мере отходом от предварительной позиции США, это вполне вероятно», — сказал Грищенко.

При этом он считает, что президент Трамп хочет наладить дружеские отношения с президентом Путиным.

«Трудно сказать, насколько далеко может пойти президент США в своем желании дружить с президентом России? Он заявлял о своем желании наладить отношения с Россией и президентом РФ во время предвыборной кампании. Он повторял это вопреки всем обвинениям во вмешательство РФ, спецслужб России в выборы президента Трампа», — напомнил Грищенко.

Эксперт допускает, что Трамп закроет «страницу относительно проблемы Украины» ради достижения успеха во внутренней политике.

«Он постоянно заявляет, что доверяет утверждениям Путина, что Россия не вмешивалась в выборы. Поэтому есть большое беспокойство, что он действительно может закрыть эту страницу, в том числе и относительно проблемы Украины. Он может договариваться о тех вопросах, которые он декларирует более важными — Иран, Сирия, в Северной Корее Россия играет меньшую роль, цены на нефть, увеличение добычи — все, что ему поможет выиграть выборы в конгресс, которые произойдут осенью этого года. Для него внутренняя политика является намного важнее, чем какие-либо внешние вопросы. Он уже заявил, что собирается на второй срок и все будет подчинено тому, чтобы сначала выиграть первые промежуточные выборы осенью, а позднее создать базу для победы на следующих выборах. Украина для него не важна», — считает Грищенко.

Он также допустил, что встреча Трампа с президентом Украины Петром Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе может не повлиять на сегодняшние президентские переговоры в Хельсинки.

«До сегодняшнего дня не было ни одного сообщения на сайте Белого дома о том, что такая встреча произошла. Я думаю, что она состоялась. Но это значит, то, что там обсуждалось, Белый дом почему-то не собирается выкладывать официально. Поэтому мы просто не можем знать то, что, возможно, могло произойти во время саммита, повлияет на Трампа», — подытожил Грищенко.

Как сообщалось, 11−12 июля в Брюсселе прошел саммит НАТО. В его работе приняла участие украинская делегация во главе с президентом Порошенко. 12 июля глава украинского государства заявил, что провел встречу с президентом Трампом. По словам Порошенко, во время переговоров с американским коллегой он обсудил вопросы освобождения заложников, энергетической безопасности, сотрудничества в военной сфере.

«Президент дал соответствующие задания по этому поводу. Детали здесь я рассказывать не буду, но мы очень быстро развиваемся и на оказание консультативной, эдвайзерской помощи со стороны Соединенных Штатов, потому что это взаимовыгодное сотрудничество… Безусловно, я поднял вопрос освобождения заложников и просил поднять это на встрече, которая в понедельник состоится в Хельсинки», — отметил Порошенко.

Напомним, 16 июля в Финляндии президенты США Трамп и России Путин проведут встречу. Трамп вместе с супругой и своей делегацией уже прилетели в Хельсинки. Президенты обсудят вопросы Сирии, Украины, Ирана, вмешательства в американские выборы.

Накануне встречи с российским президентом Трамп заявил, что прогнозирует шквал критики со стороны американских СМИ и представителей Демократической партии вне зависимости от того, как пройдет его встреча.

«К сожалению, как бы удачно я ни проявил себя на саммите, даже если бы мне отдали великий город Москва в качестве компенсации за все грехи и зло, совершенные Россией за многие годы, меня все равно раскритикуют за то, что я был недостаточно хорош и мне должны были выдать еще и Санкт-Петербург», — написал Трамп в Twitter.