Ярославль, 16 июля, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Активисты регионального отделения ОНФ в Московской области и эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» заявили о том, что ими выявлены факты приватизации муниципальной недвижимости в Химках по заниженной цене, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как следует из официальной информации, размещенной на сайте ОНФ, городское имущество было распродано в частные руки вне конкурса, в итоге бюджет недополучил от такой приватизации около 226 млн руб. Особо подчеркивается, что происходило это в 2015 году. Тогда администрацию городского округа Химки возглавлял нынешний мэр Ярославля Владимир Слепцов.

«В ходе мониторинга региональных постановлений общественники заинтересовались сделками 2015 г. Пока чиновники регулярно ссылаются на нехватку средств для решения множества проблем, эксперты Народного фронта обнаружили крупное недополучение доходов в химкинский бюджет.

Активисты ОНФ считают, что цены реализованной недвижимости существенно занижены по сравнению с их рыночной стоимостью на момент продажи. Согласно экономическим показателям для данных объектов, при условии заключения долгосрочных договоров с крупными федеральными арендаторами ставка капитализации на момент продажи составила бы 14,3%, что соответствует сроку окупаемости 7 лет. Согласно отчету «Об оценке рыночной стоимости арендной платы» за 1 кв. м этих объектов можно легко посчитать их рыночную стоимость, умножив стоимость квадратных метров на период окупаемости», — сказано на сайте ОНФ.

Активисты ОНФ выявили, что в 2015 г. администрация г. о. Химки продала нежилые помещения, которые были переданы магазинам, и приводят конкретные адреса. При общей стоимости, по данным независимой экспертизы, не менее 384 млн руб. эти помещения обошлись частным покупателям всего в 157,4 млн руб. с НДС. При оценке стоимости помещений администрация руководствовалась данными единственной оценочной организации ЗАО «Русский аудиторский дом».

В ОНФ отмечают, что подмосковные чиновники не считают стоимость проданных магазинов заниженной. На обращение представителей ОНФ получен ответ от зампреда правительства области о том, что рыночная стоимость проданных помещений составляет именно 133,4 млн руб. без НДС.

На запрос в Генпрокуратуру член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов получил ответ от подмосковного прокурора Алексея Захарова, который утверждает, что при продаже магазинов процедуры торгов и конкурсов не требовались.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта направил по этому поводу депутатский запрос председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Запрос был перенаправлен в Генпрокуратуру, а затем в прокуратуру Московской области, которая организовала проверку.

«В ответных письмах нас заверили, что, как только будут проведены соответствующие проверки, нас незамедлительно поставят в известность об их итогах. Однако прошло уже более двух месяцев, и никаких ответов или уведомлений о продлении проверочных мероприятий от прокуратуры Московской области не поступало», — подчеркнул Гетта.

Возникает только один вопрос — почему ОНФ именно сейчас заинтересовался деятельностью Владимира Слепцова в Химках и предал гласности эти данные? В политических кругах региона активно муссируется информация о том, что мэр Ярославля едва ли останется работать на своем посту после выборов 2018 года. Все чаще появляются «разоблачающие» Слепцова материалы и «сливы», причем некоторые из них, что называется, бьют «ниже пояса». Сумеет ли глава Ярославля отбить эту усиливающуюся с каждым днем волну негатива и как она скажется на его дальнейшем политическом будущем — покажет время. ИА REGNUM готово опубликовать комментарии мэрии города по информации, предоставленной ОНФ.