Вена, 16 июля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Победитель встречи в Хельсинки уже определен: это президент России Владимир Путин. Он хотел дестабилизировать Запад, и сегодня его самый величайший успех сидит напротив него, пишет обозреватель австрийского издания Kurier Бернхард Гауль 16 июля.

Sean MacEntee Бензин

Никто не ожидает от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Финляндии особенных результатов. Триумф Путина выражается в 45-м президенте США Дональде Трампе.

Нет, Путин не вмешивался в выборы президента США, но активно вмешался в предвыборную борьбу: медиавойна была полем битвы, солдатами были хакеры-наёмники, а бомбами — фейковые новости. Наёмникам было поручено посеять сомнения в отношении кандидата от демократов Хиллари Клинтон в избирателях США, чтобы они не приняли участия в выборах или голосовали за Трампа, пишет Гауль.

Сегодня западный мир выглядит растерянным и сбитым с толку под лидерством вождя свободного мира, который кажется невежественным и непредсказуемым и разрывает все западные альянсы.

Успех Путина — это дестабилизация. В США это удалось полностью, а здесь, в Европе, дела ненамного лучше. Российским спецслужбам и их хакерам-наемникам приписывают влияние на Брексит. И нельзя забывать о таинственных соглашениях и сотрудничестве партии Путина «Единая Россия» с «Национальным Фронтом» во Франции, итальянской «Лигой» и Австрийской Свободной партией. Очевидно, что Европа в последние годы растеряла свою стабильность.

Самое страшное, что никто не берется судить о том, как будет развиваться новый мировой порядок в случае катастрофы. Даже у оптимистов при этой мысли сводит живот. Ясно только то, что Трамп проигнорирует эту реальность и будет источать похвалы в адрес Путина, заключает журналист.