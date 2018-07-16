Москва, 16 июля, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ подтверждают выводы главы организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского, который, подводя итоги весенней призывной кампании, обратил внимание на желание большинства молодых людей не уклониться, а пройти военную службу.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

В ветеранской организации, куда корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием, отметили, что отношение молодых людей призывного возраста к армии действительно стало меняться в лучшую сторону и что многие стали стремиться на службу потому, что тому благоприятствует законодательство.

«Оно соответствует потребностям призывников, их внутреннему настрою и убеждениям. К тому же в армии сейчас стало меньше дедовщины, прилично вырос уровень материально-технического обеспечения. Опять-таки теперь не нужно бегать за каждым молодым человеком, чтобы ему повестку вручить, он должен сам прибыть в военкомат», — отметили в общероссийской организации ветеранов Вооруженных сил РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Минобороны сегодня, 16 июля, опубликовало на своём сайте обнадёживающие результаты весенней призывной кампании. Это не только увеличение числа научных рот (с 12 до 16), в которые отправились служить 330 молодых ребят из 48 субъектов РФ, и впервые укомплектованные научно-производственные роты для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

По наблюдению главы организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского, становится нормой не уклонение от военной службы, а желание молодых людей пройти военную службу.

«При этом многие студенты для этого берут академический отпуск, а граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе и переданные в запас, стремятся поправить здоровье и в соответствии Федеральным законом № 444-ФЗ после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Более 130 граждан, пребывающих в запасе, воспользовались этим правом и были призваны на военную службу», — пояснил генерал-лейтенант.

Всего в ходе весеннего призыва — 2018 в Вооруженные силы РФ отправились 128 тысяч человек. Причём 15% в общей численности призывников составляют граждане с высшим образованием.