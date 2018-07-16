Соронг, Индонезия, 16 июля, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Разгневанная толпа убила около 300 крокодилов на ферме крупного рогатого скота в Соронге, Папуа, после того как человек был убит одной из рептилий, сообщает AFP.

Крокодилы

«Погибший случайно вошел в загон крокодилов, чтобы собрать траву для своих коров», — заявили власти и должностные лица по охране животных.

48-летний мужчина сначала был укушен в ногу, а затем смертельно ранен хвостом одного из крокодилов.

Члены семьи умершего и другие жители портового города Соронг, где проживает чуть более 200 тыс. человек, отправились в полицию, чтобы пожаловаться на близкое расположение этой фермы к жилым районам. Им сказали, что владелец фермы согласился выплатить компенсацию семье погибшего.

Вспышка насилия произошла после захоронения жертвы. Несколько сотен вооруженных жителей ворвались на ферму и убили 292 крокодила, главным образом детенышей, длина которых составляла два метра.

Сотрудники полиции и члены агентства по защите животных пытались вмешаться, но их было слишком мало, чтобы предотвратить массовое убийство.

По данному делу начато расследование.