Санкт-Петербург, 16 июля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Над центральной частью Санкт-Петербурга в эти минуты стоит рёв авиационных двигателей: идет первая репетиция авиационной части Главного военно-морского парада, который состоится в День ВМФ, 29 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Самолет над Дворцовой площадью в День Победы

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, боевые и военно-транспортные самолеты и вертолеты заходят на город со стороны Финского залива, проходят над Невой и Дворцовой площадью, затем совершают разворот над разными частями города и пригородов, сотрясая воздух мощными звуками своих двигателей, и уходят на аэродромы постоянного или временного базирования.

Некоторые горожане удивились появлению боевой авиации в небе Петербурга и даже предположили, что это как-то связано с российско-американским саммитом на высшем уровне в Хельсинки. Люди еще не успели привыкнуть к тому, что Главный военно-морской парад отныне будет регулярным.

Главный военно-морской парад пройдёт в воскресенье, 29 июля, в День Военно-Морского Флота. В нём примет участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов и более четырёх тысяч военнослужащих всех флотов и Каспийской флотилии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Кронштадт пришли АПЛ «Орел» и три крупных надводных корабля Северного флота.