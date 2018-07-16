Санкт-Петербург, 16 июля, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Наибольшее количество несанкционированных свалок мусора и строительных отходов появляется в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, а реже всего незаконные свалки находят в центральных районах города. Об этом 16 июля сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.

Gov.spb.ru Смольный

В 2017 году в Северной столице было выявлено и убрано более 1100 свалок мусора, скопившегося с прошлых лет. В связи с этим в текущем году объем работы по ликвидации несанкционированных свалок меньше. Тем не менее на контроле у Смольного находится 165 свалок и навалов отходов. С начала 2018 года в городе ликвидировали 138 стихийных помоек.

Чаще всего встречаются свалки отходов строительства, но есть и места, где по составу преобладает бытовой мусор.

Быстрее других выявленные свалки и навалы мусора в текщем году ликвидировали в Курортном районе (54 адреса), в Московском районе (23 адреса) и в Приморский районе (четыре адреса).

Остальные районы Санкт-Петербурга должны окончательно ликвидировать незаконные свалки до конца 2018 года, отмечают городские власти.

«Ликвидация больших проблемных свалок отходов требует дополнительного финансирования», — добавляют в Смольном.

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург предложит повысить ответственность физических и юридических лиц за нарушение правил обращения с бытовыми отходами.