Вильнюс, 16 июля, 2018, 11:20 — ИА Регнум. В Литве ждут итогов встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится сегодня, 16 июля. Тем не менее, по мнению литовского политолога, преподавателя Института международных отношений и политики Вильнюсского университета Кястутиса Гирнюса, «серьезных опасностей нет».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Страны Прибалтики на карте

«Трамп почти ничего не знает о прибалтийских государствах, и они его совершенно не заботят. Он, скорее всего, уделит внимание новым санкциям в отношении Ирана, Северной Кореи. Прибалтийские страны для Путина также не имеют значения по сравнению с прочими вопросами. Во время срока полномочий Трампа США решили продать оружие Украине, призывают НАТО увеличивать оборонные расходы (а это снижает безопасность России), жестко критикуют Nord-Stream 2», — перечислял возможные темы переговоров Гирнюс литовскому агентству BNS.

«Беспокойство должны вызывать утверждения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Грузия в длительной перспективе может стать членом НАТО, а для России это красная линия, что демонстрируют и ее действия после замечаний Бухарестского саммита 2008 года о возможном членстве Грузии и Украины. Я полагаю, что он уделит внимание этим вопросам, обновлению договоров по ядерным вооружениям или ракетам (гонка вооружений для России — роскошь), а также Сирии, стремясь убедить Трампа в том, что он не ошибается, пытаясь вывести оттуда американских военных», — продолжил политолог.

Он также выразил сомнения, что президент РФ Владимир Путин как-то затронет тему Прибалтики.

«У Трампа нет конкретных целей, он хочет показать, что, в отличие от Барака Обамы, он способен договориться с Путиным и воздействовать на него. Для Путина важен сам факт встречи, а не какие-либо конкретные соглашения. Встреча подтверждает вес России в мировой политике и открывает двери к тому, чтобы последовательно призывать некоторые страны ЕС сопротивляться санкциям, применяемым в отношении России», — заключил политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки должна состояться встреча лидеров США и России. Предполагается, что на саммите будут затронуты вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, ситуация в Сирии, а также проблема Украины.