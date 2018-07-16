Париж, 16 июля, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Победа les Bleus на чемпионате мира по футболу 2018 в России стала своевременной для главы государства Эммануэля Макрона, который провозгласил «возвращение Франции» своим девизом на международной арене, сообщает AFP.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон на финальном матче ЧМ-2018

«Вы гордость своей страны, молодцы», — добавил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

«Победа французской футбольной команды укрепит имидж Франции на протяжении нескольких лет», — заявил Паскаль Бонифайс, директор Института международных и стратегических отношений (IRIS) в Париже.

На фоне политических трудностей с ЕС и США, Франция получает статус спортивной державы. С триумфом les Bleus Франция становится спортивным «королем» планеты. Ожидается, что Франция также проведет Кубок мира по регби в 2023 году и Олимпийские игры 2024 года.