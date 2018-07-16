Вашингтон, 16 июля, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Состоявшийся в Брюсселе 11−12 июля саммит Североатлантического альянса был просто замечательным. Такое заявление по итогам встречи стран — участниц НАТО сделала президент США Дональд Трамп, посетовав при этом на неточное его освещение в ряде СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Мы провели действительно отличный саммит», — написал глава Белого дома в Twitter.

Американский лидер также похвастался вниманием к своей персоне после саммита. По его словам, ему «поступило много звонков от лидеров стран НАТО», которые поблагодарили его за то, что Трамп «помог им объединиться и сфокусироваться на вопросе финансовых обязательств — как нынешних, так и будущих».

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1018727890345693184

"НАТО теперь сильное и богатое!» — заявил Дональд Трамп.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе призвал страны Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону до 4% ВВП. В итоге, члены альянса, как заявил глава Белого дома, договорились повысить свои оборонные расходы до 2% ВВП к 2024 году.