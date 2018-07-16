Москва, 16 июля, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Досрочные пенсии на Севере России будут сохранены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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«Мы сохраняем досрочные пенсии на Севере. Ровно ту досрочность пятилетнюю, а в отдельных случаях десятилетнюю — она сохраняется. Ну, по отношению просто к новому пенсионному возрасту», — заявил Топилин.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам обсуждает правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России.