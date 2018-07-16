Вильнюс, 16 июля, 2018, 11:10 — ИА Регнум. В Литве напряжённо ожидают итогов встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится сегодня, 16 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Встреча рискованная, поскольку Дональд Трамп принимает решения, как шоумен, инвестор. Он создает шумовую ширму, из которой извлекает пользу. Он не верит в либеральную демократию, международные правила, ему не нравятся международные организации. Он знает, что США для Европы важнее, чем Европа для США, особенно в сфере обороны», — сказал литовскому агентству BNS экс-посол ЕС в РФ, кандидат на президентских выборах в Литве в 2019 году Вигаудас Ушацкас.

По его словам, от таких встреч «всегда бывают потенциальные опасности».

«Оба сейчас нацелены на Евросоюз, оба ставят свои страны выше других, и это может их объединить. А Трамп еще и не слушает своих ближайших советников. Год назад на встрече с Путиным, вопреки советам, он договорился учредить двухстороннюю комиссию по вопросам кибербезопасности. Позднее последовало решение об отзыве роты военных США из Литвы. Совпадение? Тогда я говорил и сейчас считаю, что нет. Давайте не будем наивными», — сказал Ушацкас.

Он отметил, что главная угроза для Литвы — односторонний отзыв американских военных учений в Прибалтийских странах.

«Когда я спросил во время дискуссий командующего силами НАТО и США в Европе, генерала Кёртиса Скапаротти о такой опасности, он был более чем дипломатичным и избегал прямого ответа. Я боюсь, что это может стать еще одним сигналом неприятных сюрпризов. Еще одна угроза — публичный или частный намек Трампа на то, что Крым — это часть России. В итоге никто не будет знать всего о том, о чем будут говорить лидеры на их конфиденциальной встрече до начала официальных переговоров. Поэтому для нас хорошей новостью из Хельсинки было бы отсутствие новостей», — заключил Ушацкас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Трампа пройдет сегодня, 16 июля, в столице Финляндии Хельсинки.

Ранее в Кремле заявили, что саммит лидеров двух стран станет маленьким шагом в сторону от того кризисного состояния, в котором пребывают российско-американские отношения, и на пути к конструктивному диалогу между Москвой и Вашингтоном.