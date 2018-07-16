В Литве боятся «предательства» Трампа
Вильнюс, 16 июля, 2018, 11:10 — ИА Регнум. В Литве напряжённо ожидают итогов встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится сегодня, 16 июля.
«Встреча рискованная, поскольку Дональд Трамп принимает решения, как шоумен, инвестор. Он создает шумовую ширму, из которой извлекает пользу. Он не верит в либеральную демократию, международные правила, ему не нравятся международные организации. Он знает, что США для Европы важнее, чем Европа для США, особенно в сфере обороны», — сказал литовскому агентству BNS экс-посол ЕС в РФ, кандидат на президентских выборах в Литве в 2019 году Вигаудас Ушацкас.
По его словам, от таких встреч «всегда бывают потенциальные опасности».
«Оба сейчас нацелены на Евросоюз, оба ставят свои страны выше других, и это может их объединить. А Трамп еще и не слушает своих ближайших советников. Год назад на встрече с Путиным, вопреки советам, он договорился учредить двухстороннюю комиссию по вопросам кибербезопасности. Позднее последовало решение об отзыве роты военных США из Литвы. Совпадение? Тогда я говорил и сейчас считаю, что нет. Давайте не будем наивными», — сказал Ушацкас.
Он отметил, что главная угроза для Литвы — односторонний отзыв американских военных учений в Прибалтийских странах.
«Когда я спросил во время дискуссий командующего силами НАТО и США в Европе, генерала Кёртиса Скапаротти о такой опасности, он был более чем дипломатичным и избегал прямого ответа. Я боюсь, что это может стать еще одним сигналом неприятных сюрпризов. Еще одна угроза — публичный или частный намек Трампа на то, что Крым — это часть России. В итоге никто не будет знать всего о том, о чем будут говорить лидеры на их конфиденциальной встрече до начала официальных переговоров. Поэтому для нас хорошей новостью из Хельсинки было бы отсутствие новостей», — заключил Ушацкас.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Трампа пройдет сегодня, 16 июля, в столице Финляндии Хельсинки.
Ранее в Кремле заявили, что саммит лидеров двух стран станет маленьким шагом в сторону от того кризисного состояния, в котором пребывают российско-американские отношения, и на пути к конструктивному диалогу между Москвой и Вашингтоном.