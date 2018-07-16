Севастополь, 16 июля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра образования и науки Удмуртии Игорь Белозёров назначен и.о. начальника департамента образования Севастополя. Об этом 16 июля во время аппаратного совещания правительства города сообщил губернатор Дмитрий Овсянников.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

По его словам, специалист, родившийся в Омске в 1960 году, имеет большой профессиональный опыт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня директор департамента образования Севастополя Михаил Родиков попросил освободить его от занимаемой должности после массовых отравлений в детских лагерях «Ласпи» и «Чайка».

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