Москва, 16 июля, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Порядка 5 млрд рублей намерено выделять правительство РФ ежегодно — средства предполагается потратить на реализацию программы повышения квалификации граждан предпенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Абрам Архипов. Прачки (фрагмент). Конец 1890-х

«Мы разрабатываем программу повышения квалификации для тех лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте, и правительство для этого выделит соответствующие средства. Сейчас мы исходим из того, что это может быть около 5 миллиардов рублей в год», — сообщил Топилин.

Госдума обсуждает законопроект о пенсионной реформе, предполагается повышение пенсионного возраста. Размер пенсий в РФ и дальше будет зависеть от зарплаты, стажа и накопленных гражданином страховых баллов.