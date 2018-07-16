Ярославль, 16 июля, 2018, 10:57 — ИА Регнум. В Ярославле в ходе предвыборной кампании в областную думу активно используется тема Гражданской войны и 100-летия Ярославского восстания против советской власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот сайта телеканала «Первый Ярославский» «Митинг» в Ярославле

Тема восстания используется в качестве контрагитации против КПРФ, при этом авторы контрагитации выступают анонимно либо от имени других партий. Так в выходные 7−8 июля на площади Челюскинцев у памятника жертвам белогвардейского мятежа прошла акция, на котором молодые люди развернули плакаты с требованием к КПРФ покаяться за красный террор. Об этом сообщил принадлежащий правительству Ярославской области телеканал «Первый Ярославский». При этом телеканал указал, что митинг прошел в другом месте — на бульваре Мира.

В сквере собрались молодые люди с плакатами «За что большевики утопили в крови Ярославль?», «Расстрелянный Ярославль помнит!», «Коммунисты покайтесь за казнь Ярославля!». Также активисты раздавали листовки, призывающие коммунистов покаяться за жестокое восстание», — сообщает сайт телеканала «Первый Ярославский».

В мэрии города корреспонденту ИА REGNUM не смогли назвать организатора акции и предоставить документы о ее официальном согласовании и месте проведения.

А в выходные 14−15 июля в центре Ярославля появились провокационные листовки от имени КПРФ, заявляющие, что партия «не забудет о светлом подвиге коммунистов в 2018 году».

Мы, коммунисты 2018 года, должны извлечь уроки из истории, чтобы впредь не повторять ошибок товарищей, которые 100 лет назад не добили «ярославскую гадину» до последнего меньшевика-контрреволюционера», — говорится в листовке.

В руководстве ярославского КПРФ заявили, что это — предвыборная провокация.

Думаю, что следы ведут в ярославский Белый дом. Звучит много оценок событий столетней давности, мы свою позицию не озвучивали. Мы ее озвучим к дню завершения собтий, когда будет возложение цветов к памятнику погибшим», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

В ряде СМИ и соцсетях была распространена информация, что митинг организовывала партия «ПАРНАС». Однако в руководстве партии открестились и от митинга, и от листовок.

Это не наша акция, и не наши листовки. Там не было ни одного нашего человека. Наша точка зрения на события 100-летней давности заключается в том, что нельзя допустить повторения Гражданской войны», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель ярославского отделения «ПАРНАС» Василий Цепенда.

Попытки припомнить коммунистам подавление восстания в Ярославле в 1918 году делаются не первый раз. Традиционно тема актуализируется перед выборами.