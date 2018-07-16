Москва, 16 июля, 2018, 10:41 — ИА Регнум. В ближайшее время количество занятых в РФ не будет сокращаться — очередные проблемы в стране возможны только через 20 лет. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе обсуждения законопроекта о пенсионной реформе на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

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«Другого периода в ближайшее время, когда сокращается количество входящих на рынок, другого такого периода больше не будет. Только через 20 лет, 22−23 года. Сейчас у нас чуть-чуть, к сожалению, снижается рождаемость, когда будут выходить на рынок труда малыши, которые сейчас только родились, только тогда у нас будет снижение входящих на рынок труда. А сейчас оно есть каждый год», — отметил Топилин.

По его словам, сегодня на рынок труда выходят граждане, которые родились в 1990-е годы, и таких граждан мало. В связи с этим пенсионная реформа, предполагающая рост пенсионного возраста, сегодня необходима, отметил министр.

«Это единственное окно возможностей, когда у нас меньше входящих на рынок труда», — подчеркнул Топилин.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассматривает правительственный законопроект о пенсионной реформе, который предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году.