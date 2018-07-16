Москва, 16 июля, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Увеличение пенсий в 2018 году уже запланировано в объёме в два раза выше уровня инфляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Матиас Стомер. Старуха со свечой. 1640

«По инфляции — в этом году будет ниже, чем 4% всё-таки, это будет до 3,2%, 3,5%. И поэтому мы запланировали увеличение пенсий в два раза выше инфляции», — заявил Топилин.

При нынешних параметрах инфляции это будет «где-то тысяча, около 7%», указал он.

Такой темп — в два раза выше инфляции, — который «на определённом отрезке можно себе позволить при данных параметрах повышения пенсионного возраста», это и есть та задача, которую перед собой ставит правительство России, отметил министр.

При этом он добавил, что, вопреки критике, темпы индексации пенсий в действительности являются достаточно внушительными.

«Мы привыкли за прошлые годы жить в других масштабах, когда инфляция 10%, в 12% в год, и нам кажется, что когда пенсии индексируют на 3−4%, это очень мало. Но это сопоставимо с инфляцией в этом году! В 2018 году пенсии были проиндексированы на 3,7% при инфляции 2,5%. Это в полтора почти раза больше роста цен. Такого не было никогда в прошедшие периоды!» — отметил министр.

При самых разных оценках инфляция в 2018 году не должна превысить 3,5% — это были наши с вами расчеты, отметил также глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Путь повышения пенсий за счет повышения выше инфляции каждый год. Сейчас это в два раза выше инфляции», — сказал Макаров.