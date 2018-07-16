Кемерово, 16 июля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности заместителя губернатора Кемеровской области по строительству назначен Глеб Орлов, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Администрация Кемеровской области Глеб Орлов

Как заявил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв, «отрасли нужен инициативный лидер».

«Приоритеты в кадровой политике не изменились — команда должна состоять из кузбассовцев, грамотных, высокопрофессиональных специалистов», — сказал Цивилёв, подчеркнув, что «строительная отрасль — одна из важнейших отраслей экономики» и «от её работы напрямую зависит качество жизни людей, их самочувствие и комфорт» .

По официальным данным, 42-летний Глеб Орлов родился в городе Кемерово. Окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». С 2010 по 2011 годы был директором муниципального предприятия «Управление капитального строительства» Управления городского развития администрации Кемерово, потом четыре года — заместителем главы Кемеровского муниципального района по строительству и ЖКХ, первым заместителем главы Кемеровского муниципального района. С 2015 года Глеб Орлов возглавлял Кемеровский муниципальный район.

В 2018 году прошёл переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление на региональном уровне».

Отметим, что ранее пост и. о. замгубернатора Кузбасса по строительству занимал Александр Шнитко. Но в июне 2018 года он был отстранён за неисполнение поручений по введению в эксплуатацию школы-долгостроя № 81 в Новокузнецке.