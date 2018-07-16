Село Смоленка, Забайкальский край, 16 июля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Экс-глава Могочинского района Забайкальского края Дмитрий Плюхин сегодня, 16 июля, более подробно исследовал состояние дамбы в пострадавшем от паводка райцентре Смоленка. Фотографии и видео с места ЧП, опубликованные на его странице в Facebook, он сопроводил развёрнутым комментарием, свидетельствующим о том, что проблема с затоплением кооперативов серьёзная, и что она никак не решается.

Дмитрий Плюхин ИА REGNUM Море воды близ райцентра Смоленка в Забайкалье

«Огромное поле и протока вдоль дамбы заполнены водой и уже несколько дней сливаются через промоины на территорию смоленских дачных и садовых некоммерческих товариществ, которые прилегают к Читинке. Бурные потоки льют несколько дней без изменения интенсивности. Уровень «моря» почти не падает. Эта дамба — можно сказать уже древнее, но реально необходимое гидротехническое сооружение», — полагает Дмитрий Плюхин.

Дмитрий Плюхин ИА REGNUM Схема прорыва дамбы и море воды близ райцентра Смоленка в Забайкалье

По его оценке, если бы «поле-море» воды продолжало течь по историческому руслу, никому никакого вреда это бы не принесло, но дамбу вдоль протоки прорвало как минимум в двух местах, и вода бурным потоком льётся в смоленские кооперативы.

«Это замедляет темпы спада уровня воды, более того — далее это всё течёт в каштакские кооперативы и товарищества, где продолжают бороться с подтоплением водами, идущими из Смоленки», — подчеркнул Дмитрий Плюхин.

По его словам, частично разрушенная дамба — это потенциальная опасность. Её уже сейчас надо засыпать скальной породой и укреплять, поскольку вновь передали штормовой прогноз о циклоне с дождями. А это значит, всё это море, наполнившись, снова ринется на дома и дачи забайкальцев.

Дмитрий Плюхин ИА REGNUM Море воды близ райцентра Смоленка в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось 8 июля, а в Читу оно пришло в ночь на 10 июля. Стихия разрушила несколько десятков мостов и дорог и подтопила сотни домов и приусадебных участков. В регионе введён режим ЧС.

Ранее экс-глава Могочинского района Забайкальского края Дмитрий Плюхин опубликовал видео того, как жители села Смоленка самостоятельно исследуют промоину в дамбе, перебираясь через бурный поток.