Минск, 16 июля, 2018, 09:59 — ИА Регнум. На 10 лет продлили национальному парку в Белоруссии «Беловежская пуща» европейский диплом охраняемых территорий, сообщает 16 июля «Беларусь сегодня».

Беловежская пуща

Согласно сообщению, решение было принято комитетом министров Совета Европы (СЕ). Таким образом, диплом будет действовать до 30 сентября 2028 года. При этом «Беловежская пуща» должна будет в 2020 году предоставить новый долгосрочный план управления национальным парком. Планируется расширение заповедной зоны, восстановление гидрологического режима, а также усиление сотрудничества с администрацией польской части заповедной зоны.

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Напомним, в 2007 году СЕ приостановил действие диплома для пущи, так как начались скандалы из-за вырубки погибших ельников. После того как заповедную зону в 2013 году расширили до 58 тыс. га, диплом вернули.