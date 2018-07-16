Вашингтон, 16 июля, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Основной причиной ухудшения отношений с Россией до небывалого в истории уровня является «многолетняя глупость» США, заявил 16 июля американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Флаг США

«Наши отношения с Россией никогда не приходили к такому упадку, и это случилось из-за глупости и дурости США», — написал Трамп.

Он добавил, что отношения Москвы и Вашингтона были подорваны охотой на ведьм с заведомо известными результатами.

Напомним, сегодня в столице Финляндии состоится встреча президента России Владимира Путина и Трампа. Ранее американский лидер сообщил об ожидаемой им критике из-за встречи с российским президентом.