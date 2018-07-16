Челябинск, 16 июля, 2018, 09:56 — ИА Регнум. В Челябинске директор ООО «Империя Путешествий» Мария Б. так и не смогла выйти на свободу. Суд лишь снизил ей срок наказания — с трёх лет до 2 лет и 6 месяцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Суд

Договоры на оказание туруслуг дама заключила с гражданами в 2015—2016 годах. При этом, как установил суд, она не исполнила своих обязательств. Ущерб гражданам превысил 3,3 млн рублей.

Женщину осудили на три года колонии общего режима. Однако она и её адвокат посчитали наказание несправедливым и выразили готовность возместить ущерб. Однако, по сведениям обвинения, на свободе она была достаточно долго. Но, в основном, ограничивалась лишь обещаниями возместить ущерб.

Тем не менее в деле были выявлены процессуальные нарушения. В итоге областной суд снизил женщине срок до 2 лет и 6 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменений.