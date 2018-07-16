Брюссель, 16 июля, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Высокопоставленные представители Евросоюза призвали президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не менять сложившийся мировой порядок, сообщает 16 июля Associated Press.

Kaster Флаги США, ЕС и России

Председатель Европейского совета Дональд Туск, выступая на саммите в Китае, отметил, что мировой порядок меняется на глазах и Вашингтон вместе с Москвой несут за это ответственность.

«Мы все видим, что мировая архитектура меняется на наших глазах, и в нашей ответственности сделать мир лучше», — подчеркнул Туск.

Напомним, сегодня, 16 июля, состоится первый официальный саммит между лидерами США и России. Стороны обсудят военный конфликт в Сирии, на Украине, а также прочие вопросы, представляющие взаимный интерес.