Загреб, 16 июля, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Шестеро одетых по форме офицеров полиции начали совместное патрулирование со своими хорватскими коллегами в Дубровнике, сообщает 15 июля газета «Жэньминь жибао».

Beijing Patrol Китайские полицейские

Шестеро китайских полицейских: четверо мужчин и две женщины будут патрулировать популярные туристические места в Дубровнике, Загрбебе и национальном парке Плитвицкие озера вместе с хорватскими коллегами в течение месяца. Выступая на церемонии открытия совместного патрулирования, посол Китая в Хорватии Ху Чжаомин заявил, что это является демонстрацией лучшего периода в двусторонних отношениях за 25 лет, прошедших с момента заключения дипломатических отношений между странами.

Отметим, что согласно информации хорватских властей, туристическая сфера страны продолжает расти, достигнув 18 млн туристов в 2017 году. Причем ключевыми странами Азии, откуда приезжает больше всего туристов, являются Южная Корея, Китай и Япония. Более 160 тыс. туристов из Китая посетили Хорватию в 2017 году, что почти на 60% больше, чем годом ранее. В связи с увеличением числа китайских туристов, власти Поднебесной решили наладить патрули с целью обеспечения безопасности.