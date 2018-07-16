Лондон, 16 июля, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Британская армия не способна справляться с новыми типами угроз, которые якобы исходят из России и Китая, а потому ее следует считать отсталой, заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер.

Цитата из к/ф «Мистер Питкин в тылу врага». Джон Пэдди Кастэйрс. 1958. Великобритания Британский солдат

По его словам, в эпохе постоянной конкуренции армия вынуждена отвечать на энергетические и финансовые угрозы, кибератаки, убийства, попытки подкупа, которые направлены на получение военных преимуществ, однако необходимые возможности у британской армии отсутствуют.

Новые вызовы «приведут к разрушениям и, наконец, опрокинут демократическую стабильную систему, в соответствии с которой мы все жили комфортно почти три поколения», — приводит Sputnik International слова генерала.

Ранее Картер заявлял, что Москва способна начать «враждебные действия», направленные на дестабилизацию и разрушение системы по обеспечению безопасности в Евросоюзе.

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